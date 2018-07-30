Ali Sami Yen unutulmadı
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    unutulmadı

    Ali Sami Yen unutulmadı
    G.Saray ?Kulübü'nün kurucusu , vefatının 67. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine yöneticiler ve U17 futbol takımı katıldı.

    Törene katılanlar daha sonra Kulübü eski Başkanı 'nın da aynı mezarlıkta bulunan kabrini ziyaret etti ve dua etti.
    1. 30.7.2018 01:12
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