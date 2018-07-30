AEK-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    - maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

    AEK-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

    , Akhisar ile oynanacak finali öncesi ile yapacağı özel maç için Atina’ya ulaştı. Peki AEK-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Yeni sezon öncesi sıkı bir hazırlık kampı geçiren G.Saray, Tunus'ta Club Africain ile karşılaştıktan sonra dün direkt Atina'ya uçtu. Haziran ayından bu yana Wil 1900, PSV Eindoven, , Sakaryaspor ve Club Africain ile hazırlık maçları yapan Cimbom, son özel maçını Yunan ekibi Atina ile yapacak. Peki AEK- maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    AEK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?


    Yarın saat 20.00'de Atina'da yapılacak maç için dün hareket eden sarı-kırmızılılar, 5 Ağustos'ta Akhisar ile oynanacak finali öncesi son provasını gerçekleştirecek. G.Saray'ın bu karşılaşmada birkaç değişiklik dışında as kadroyla sahada olması ve Akhisar maçına hazır çıkması bekleniyor. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak aktarılacak


    FATİH TERİM KONSANTRASYONDAN MEMNUN KALMADI


    G.Saray teknik direktörü , Club Africain karşılaşmasında bazı oyuncuların performansından memnun kalmadı. Kurt hocanın, "Bazı arkadaşlarımızın biraz daha konsantre olması gerekiyor" sözleri, takımın tecrübeli isimlerine mesaj olarak algılandı. Terim, Muslera'nın yedeği olan kaleci İsmail Çipe'yi ise beğendiğini söyledi.

    DONK VE LİNNSE RİSKE EDİLMEYECEK?


    Tunus'ta Club Africain ile çok sert bir maç oynayan G.Saray'da ile Martin Linnes, aldığı darbeler sonrası sakatlandı. İki futbolcunun bileklerine aldıkları darbe sonucu ağrılarının bulunduğu kaydedildi. G.Saray teknik direktörü Fatih Terim'in, Akhisar maçı düşünülerek AEK karşısında iki futbolcuyu yedek bırakması bekleniyor.
    1. 30.7.2018 01:02
    2. Güncelleme: 30.7.2018 09:11
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