AEK-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray, Akhisar ile oynanacak Süper Kupa finali öncesi AEK ile yapacağı özel maç için Atina’ya ulaştı. Peki AEK-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
AEK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yarın saat 20.00'de Atina'da yapılacak maç için dün hareket eden sarı-kırmızılılar, 5 Ağustos'ta Akhisar ile oynanacak Süper Kupa finali öncesi son provasını gerçekleştirecek. G.Saray'ın bu karşılaşmada birkaç değişiklik dışında as kadroyla sahada olması ve Akhisar maçına hazır çıkması bekleniyor. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak aktarılacak
FATİH TERİM KONSANTRASYONDAN MEMNUN KALMADI
G.Saray teknik direktörü Fatih Terim, Club Africain karşılaşmasında bazı oyuncuların performansından memnun kalmadı. Kurt hocanın, "Bazı arkadaşlarımızın biraz daha konsantre olması gerekiyor" sözleri, takımın tecrübeli isimlerine mesaj olarak algılandı. Terim, Muslera'nın yedeği olan kaleci İsmail Çipe'yi ise beğendiğini söyledi.
DONK VE LİNNSE RİSKE EDİLMEYECEK?
Tunus'ta Club Africain ile çok sert bir maç oynayan G.Saray'da Ryan Donk ile Martin Linnes, aldığı darbeler sonrası sakatlandı. İki futbolcunun bileklerine aldıkları darbe sonucu ağrılarının bulunduğu kaydedildi. G.Saray teknik direktörü Fatih Terim'in, Akhisar maçı düşünülerek AEK karşısında iki futbolcuyu yedek bırakması bekleniyor.
- 30.7.2018 01:02
- Güncelleme: 30.7.2018 09:11
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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