Işıl Alben: Galatasaray’ı silmedim! – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    : ’ı silmedim!

    <a href="/index/isil-alben?id=9cf0ffff-5106-4f39-8c38-e1a2ae8ec665" class="" rel="tag">Işıl Alben</a>: <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>’ı silmedim!

    , sosyal medya hesaplarından yazısını kaldırdığına yönelik çıkan haberlerine cevap verdi.

    Yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı formayla çekildiği fotoğrafları işaretleyen Işıl, "'ı sildi diyenlere profilime tekrar bakmalarını tavsiye ediyorum" diye yazdı.
    1. 30.7.2018
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