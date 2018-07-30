Belhanda'nın bonservisi belli oldu
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    9 milyon euro

    Belhanda 9 milyon euro

    ’ın elini cebine atması gerekiyor

    'da transfer çalışmaları devam ederken oyuncuları da Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Younes için Crystal Palace'nin devrede olduğu belirtilirken Galatasaray da Faslı oyuncunun bedelini belirledi: 9 milyon Euro. Belhanda'dan zarar etmek istemeyen sarı-kırmızılı ekip, transferi için 8 milyon Euro bonservis ödemiş, Şampiyonlar Ligi'ne kalındığı için de 'e 500 bin Euro daha vermişti

    ?TWİTTER'DA YAZDI
    'nın ünlü spor muhabirlerinden Yahoo Sport Muhabiri Manu Lonjon, Belhanda için 'ın devreye girdiğini yazmış ve Galatasaray'ın satışa onay verme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti.
    1. 30.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belhanda 9 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN