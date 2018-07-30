Belhanda 9 milyon euro
Crystal Palace’ın elini cebine atması gerekiyor
?TWİTTER'DA YAZDI
Fransa'nın ünlü spor muhabirlerinden Yahoo Sport Muhabiri Manu Lonjon, Belhanda için Crystal Palace'ın devreye girdiğini yazmış ve Galatasaray'ın satışa onay verme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Belhanda 9 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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