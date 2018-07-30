Mustafa Kapı gönderiliyor – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    gönderiliyor

    Mustafa Kapı gönderiliyor

    , 16 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin için Sakaryaspor'a iki oyuncusunu verecek.

    Bu isimlerden birisinin Volkan Pala diğer ismin ise olduğu öğrenildi.

    Riekerink tarafından 14 yaşındayken forma verilen Kapı'nın beklenen gelişmeyi gösteremediği belirtildi.
    1. 30.7.2018
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