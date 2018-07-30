Gattuso Andre Silva için Galatasaray'a söz verdi!
Portekizli golcü Andre Silva'nın menajeri Jorge Mendes 22 yaşındaki ismi Premier Lig'e pazarlamaya çalışırken, Terim'in eski öğrencisi Gattuso'nun Silva için G.Saray'a söz vermesi Milan'ın elini kolunu bağladı
Terim ise Gattuso aracılığıyla Andre Silva'yı istedi ve eski öğrencesinden olumlu cevabı aldı. En büyük engel ise Silva'nın fikri ve Milan'ın isteyeceği rakamlar... Zira İtalyanlar, Silva için 3 milyon euro istiyor kiralama bedeli istiyor.
İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA: JUVENTUS'A GİDECEK!
Adı bir süredir Galatasaray'la anılan Andre Silva için flaş bir iddia daha geldi. La Gazzetta dello Sport gazetsi, Milan ve Juventus arasında baş döndüren geniş çaplı bir transfer anlaşması yapıldığını ileri sürdü. Bu takas anlaşması içinde Andre Silva ile Marko Pjaca takasının olabileceği belirtildi.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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