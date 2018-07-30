Gattuso Andre Silva için Galatasaray'a söz verdi!
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Gattuso için 'a söz verdi!

    Gattuso Andre Silva için Galatasaray'a söz verdi!

    Portekizli golcü 'nın menajeri 22 yaşındaki ismi 'e pazarlamaya çalışırken, Terim'in eski öğrencisi Gattuso'nun Silva için G.Saray'a söz vermesi Milan'ın elini kolunu bağladı

    Andre Silva'yı, Milan satmak istemiyor... Çünkü 38 milyon euro ödediği Portekizli oyuncunun neler yapabileceğini görmek istiyor. 22 yaşındaki isimden para kazanmak isteyen ise Wolves'a satma peşinde koşuyor.

    Terim ise Gattuso aracılığıyla 'yı istedi ve eski öğrencesinden olumlu cevabı aldı. En büyük engel ise Silva'nın fikri ve Milan'ın isteyeceği rakamlar... Zira İtalyanlar, Silva için 3 milyon euro istiyor kiralama bedeli istiyor.

    İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA: JUVENTUS'A GİDECEK!
    Adı bir süredir 'la anılan Andre Silva için flaş bir iddia daha geldi. La Gazzetta dello Sport gazetsi, Milan ve Juventus arasında baş döndüren geniş çaplı bir transfer anlaşması yapıldığını ileri sürdü. Bu takas anlaşması içinde Andre Silva ile Marko Pjaca takasının olabileceği belirtildi.
    1. 30.7.2018
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