Jason Denayer dönmek istiyor!
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’den komik indirim

    <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a>’den komik indirim

    dönmek istiyor...

    dönmek istiyor... de yolunu gözlüyor... Ancak önlerinde engeli kapı gibi duruyor.

    'dan Denayer'in bonservisine karşılık 10 milyon euro isteyen İngilizler bu rakamı 8 milyon euro'ya çekti.

    City, Denayer'ın 'da oynamak istediği için bu indirimi yaptıklarını söylediler
    1. 30.7.2018
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