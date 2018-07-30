Tammy Abraham Chelsea'den Galatasaray'a | Tammy Abraham kariyeri, performansı...
Alternatif bir golcü arayan Cimbom rotasını Ada’ya çevirdi. Geçen sezon Swansea’da kiralık forma giyen Tammy Abraham’ı kadrosuna katmak için İngiliz ekibi ile görüşmelere başladı
Geçtığımız sezonu Swansea'de kiralık geçiren oyuncu için yönetim, yeni sezon için kiralama teklifi yaptı. İngiliz takımı ile görüşmeler devam ederken kısa bir süre içinde cevap alınması için uğraşılıyor. Galatasaray, Conte döneminde de 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istemiş ancak tüm girişimlere rağmen Chelsea, oyuncuyu Swansea'ya kiralık olarak yollamıştı. 1997 doğumlu Abraham, Chelsea altyapısından çıkarken 2016 yılında da Bristol City'de forma giymişti.
Savaş ÇORLU
TAMMY ABRAHAM KİMDİR?
Londra doğumlu 1.90'lık futbolcu, hava topu hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Swansea ile 39 maça çıkan Tammy Abraham 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Chelsea'nin gelecek vaat eden isimleri arasında yer alan Abraham'ın şu andaki Transfermarkt değeri 10 milyon Euro... 2022'ye kadar da İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. Tammy Abraham kısa kariyeri boyunca 145 maça çıkarken bu maçlarda kendisini göstermeyi başardı. Tam 69 gol ağlara bırakan yıldız oyuncu, 17 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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