Tammy Abraham Galatasaray, Tammy Abraham Chelsea, Tammy Abraham kariyeri
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'den 'a | Tammy Abraham kariyeri, performansı...

    Tammy Abraham Chelsea'den Galatasaray'a | Tammy Abraham kariyeri, performansı...

    Alternatif bir golcü arayan Cimbom rotasını Ada’ya çevirdi. Geçen sezon Swansea’da kiralık forma giyen ’ı kadrosuna katmak için İngiliz ekibi ile görüşmelere başladı

    Forvet takviyesi konusunda henüz yol alamayan transfer çalışmalarında art arda yeni isimlere yöneliyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan ve alternatifli kadro kurmaya çalışan sarı-kırmızılılar genç, yetenekli bir oyuncu arıyor. Tabii kiralık olmak kaydıyla... kararları nedeniyle bonservis ücreti ödeme şansı olmayan Cimbom, son olarak 'nin genç oyuncusu 'a yöneldi.

    Geçtığımız sezonu Swansea'de kiralık geçiren oyuncu için yönetim, yeni sezon için kiralama teklifi yaptı. İngiliz takımı ile görüşmeler devam ederken kısa bir süre içinde cevap alınması için uğraşılıyor. Galatasaray, Conte döneminde de 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istemiş ancak tüm girişimlere rağmen Chelsea, oyuncuyu Swansea'ya kiralık olarak yollamıştı. 1997 doğumlu Abraham, Chelsea altyapısından çıkarken 2016 yılında da Bristol City'de forma giymişti.

    Savaş ÇORLU

    TAMMY ABRAHAM KİMDİR?


    doğumlu 1.90'lık futbolcu, hava topu hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Swansea ile 39 maça çıkan Tammy Abraham 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Chelsea'nin gelecek vaat eden isimleri arasında yer alan Abraham'ın şu andaki Transfermarkt değeri 10 milyon Euro... 2022'ye kadar da İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. Tammy Abraham kısa kariyeri boyunca 145 maça çıkarken bu maçlarda kendisini göstermeyi başardı. Tam 69 gol ağlara bırakan yıldız oyuncu, 17 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.
    1. 30.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tammy Abraham Chelsea'den Galatasaray'a | Tammy Abraham kariyeri, performansı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN