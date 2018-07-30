G.Saray’ın gözü Simon Kjaer’de – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    G.Saray’ın gözü Simon ’de

    G.Saray’ın gözü Simon Kjaer’de

    Musacchio’nun transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor

    , Milan'dan Andre Silva'nın yanı sıra stoper Mateo Musacchio'yu da istiyor. Simon 'in menajeri Beck'in transfer görüşmeleri için Milano'ya gitmesi sarı-kırmızılı kurmayları heyecanlandırdı.

    Kjaer'in İtalyan ekiple anlaşması halinde Musacchio'nun Milan'dan ayrılma sürecinin hızlanması bekleniyor.
    1. 30.7.2018
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