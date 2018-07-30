Teodorczyk ipleri kopardı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ipleri kopardı

    Teodorczyk ipleri kopardı

    ’te kalması imkansız hale geldi

    'ın forvet adaylarından ile arasındaki ipler koptu. Daha önce gitmek istemediği için Teodorczyk'in menajerine "İngilizce anlamıyor galiba. Başka dilden konuşmak gerekecek" diyen sportif direktör Devroe bu kez de "Takımdan ayrılmak istemeyen oyuncular B takımda çalışacaklar" açıklamasını yaptı.

    Polonyalı golcünün, bu sözlerin ardından kendisini isteyen kapıları açtı. Galatasaray da Abraham da yol alamaması halinde harekete geçecek.
    1. 30.7.2018
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