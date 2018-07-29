Galatasarayda maaş krizi!

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in yine zam talebinde bulunması gözleri yeniden maaş tablosuna çevirdi. Eski yönetim döneminde yapılan anlaşmalar nedeniyle yönetimin eli kolu bağlı durumda
29 Temmuz 2018 Pazar, 12:34:51
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Galatasaray'da maaş krizi!
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Sofiane Feghouli ile aynı parayı almak isteyen Bafetimbi Gomis'in zam talebi gündemdeki sıcaklığını korurken Galatasaray'ın geçen sezonun başında yaptığı transferlerdeki maaş planlaması sorunun temel kaynağı olarak göze çarpıyor.
Galatasaray'da maaş krizi!
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Takımda maaş olarak liderliği Sofiane Feghouli çekiyor. Cezayirli futbolcu, 3 milyon 850 bin Euro'luk maaşıyla Süper Lig'in de en çok kazanan futbolcuları arasında bulunuyor.
Galatasaray'da maaş krizi!
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Attığı 27 golle hem takımını şampiyonluğa taşıyan hem de gol kralı olan Bafetimbi Gomis ise 3 milyon 350 bin Euro alıyor.
Galatasaray'da maaş krizi!
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Fransız futbolcu ve menajeri, takıma olan katkısını gerekçe gösterip maaşının Feghouli ile aynı seviyeye çekilmesini ve 500 bin Euro zam yapılmasını talep ediyor.
Galatasaray'da maaş krizi!
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Bu konuda ret cevabı veren yönetimi ise en çok düşündüren konulardan biri yüksek maaşların yeni sorunlara neden olup olmayacağı...