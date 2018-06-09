Çalık gitmezse sıkıntı büyük! (30 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
ÇALIK GİTMEZSE SIKINTI BÜYÜK
Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray'da Ahmet Çalık'a da yol göründü. Alınacak ilk stoper sonrasında gönderilecek olan Çalık'a, Rize talip oldu. Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği'nden alınan Çalık için kalan 1 milyon euro'luk ödemenin üstlenilmesi durumunda oyuncuyu bırakacağını bildirdi. (30 Temmuz / Fotomaç)
MOSKOVA YOLCUSU
Defansa takviye yapmak isteyen ve bir süredir Benedikt Höwedes ile görüşen Galatasaray'a kötü haber... Alman stoper bağırsaklarından sorun yaşadığını iddia ederek Schalke'nin kampına katılmadı. Sky Sports'ta muhabir Dirk Schlarman, 5 milyon euro karşılığında Höwedes'in, Lokomotif Moskova ile anlaştığını söyledi. (30 Temmuz / Fotomaç)
YASİN, BAŞAKŞEHİR'E
Galatasaray'ın yeni sözleşme önermediği Yasin Öztekin, Medipol Başakşehir'le ön görüşme yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde menajeri Ahmet Bulut'la birlikte İstanbul ekibi ile masaya oturacağı bildirildi. Yasin daha önce Bursaspor ile de görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. ( 21 Temmuz / Fotomaç )
GERVİNHO'DA FAVORİ MARSİLYA & G.SARAY
Çin Süper Ligi ekibi Hebei China Fortune'un rezerv takımına gönderilen Gervinho ile Galatasaray ve Marsilya'nın ilgilendiği iddia edildi. Bir dönem Roma ve Arsenal forması da giyen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, 2016 yılında transfer olduğu Çin ekibi Hebei China Fortune'da kadro dışı kalınca Avrupa kulüplerinin gündemine geldi. 31 yaşındaki oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Gervinho'nun iki yakın arkadaşı Drogba ile Eboue, sarıkırmızılı formayı giymişti. ( 21 Temmuz / Sabah )
"BU FIRSATI KAÇIRMA"
Forvet ve kanatlar için gündemde olan Vitinho için, Taffarel ve Fernando da devreye girdi. Brezilyalı gazeteci Allan Garcia, iki sambacının genç vatandaşları ile konuşarak, "Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. Bu fırsatı kaçırmamalısın" tavsiyesinde bulunduğunu köşesine taşıdı. Brezilya'da yayın yapan Esportes İntertivo kanalı ise Flamengo'nun Vitinho transferinde geri adım attığını ve rotasını Edu Vargas'a çevirdiğini duyurdu. Sebep olarak ise Galatasaray'ın oyuncu üzerindeki baskısı ve Devler Ligi'nde oynama avantajı gösterildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Vitinho için CSKA Moskova'dan yanıt bekliyor. ( 21 Temmuz / Fotomaç )