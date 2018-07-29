Aslan, FFP’ye takıldı – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    , ’ye takıldı

    <a href="/index/aslan?id=264216a6-1f76-43dd-b564-01e50380c181" class="" rel="tag">Aslan</a>, <a href="/index/ffp?id=c6b78512-22c5-4fa0-b1a3-6daffd4529c9" class="" rel="tag">FFP</a>’ye takıldı
    Geçen yıl 40 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyen G.Saray, 2018-19 öncesi işi sıkı tutuyor. 'nın kurallarına uyan , Nagatomo'nun bonservisine 2.5 milyon, bir yıllığına kiralanan Onyekuru için de 800 bin euro ödedi.
    1. 29.7.2018
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