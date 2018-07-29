Sami Yen anılacak – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Sami Yen anılacak

    Sami Yen anılacak

    Galatasaray’ın kurucusu ve ilk başkanı , bugün Feriköy’deki mezarlığında anılacak

    GALATASARAY camiası bugün Ali Sami Yen'in kabrinde bir araya gelecek. Sarı- kırmızılı kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Sami Yen, vefatının 67. yıl dönümünde mezarı başında anılacak. GALATASARAY'IN resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ali Sami Yen'in Feriköy'deki mezarlığında düzenlenecek anma töreninin saat 11.00'de başlayacağı belirtildi. Bu arada başkan Mustafa Cengiz ile yöneticilerin de bu anma töreninde olacağı öğrenildi.
    1. 29.7.2018
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