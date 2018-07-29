Sami Yen anılacak

Galatasaray’ın kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, bugün Feriköy’deki mezarlığında anılacak

GALATASARAY camiası bugün Ali Sami Yen'in kabrinde bir araya gelecek. Sarı- kırmızılı kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Sami Yen, vefatının 67. yıl dönümünde mezarı başında anılacak. GALATASARAY'IN resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ali Sami Yen'in Feriköy'deki mezarlığında düzenlenecek anma töreninin saat 11.00'de başlayacağı belirtildi. Bu arada başkan Mustafa Cengiz ile yöneticilerin de bu anma töreninde olacağı öğrenildi.