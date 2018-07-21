Twitter’da 5. basamakta – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ’da 5. basamakta

    Twitter’da 5. basamakta

    , 2018 yılında 'da en çok etkileşim alan kulüpler arasında 5. sırayı elde etti

    İlk basamakta 42.7 milyon ile yer alıyor. Onu , ve M.United takip ediyor. G.Saray 16.6 milyon etkileşimle 5. sırada. ise 9.3 etkileşimle 8. sırada kendine yer buldu.
    1. 21.7.2018
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