Fatih Terim'den Galatasaray'a önerilen Neto'ya red! – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'den 'a önerilen Neto'ya red!

    Fatih Terim'den Galatasaray'a önerilen Neto'ya red!

    Menajeri Carvalho tarafından kiralık olarak önerilen 'ya, Terim'den olumsuz yanıt geldi.

    Menajeri Carvalho tarafından kiralık olarak önerilen 'ya, Terim'den olumsuz yanıt geldi. Portekizli için Terim, "G.Saray'da oynayacak kapasitede olmadığını F.Bahçe'deki hatalarla gösterdi" dedi.

    BROOKS'U İSTER MİSİNİZ?
    Abdurrahim? Albayrak'ın için Florya'ya çağırdığı menajer Kadir Özdoğan transfer önerisinde bulundu. Wolfsburg'un sezon başında 17 milyon euro'ya aldığı için kendilerine kiralama konusunda yardımcı olabileceğini iletti. Sol ayaklı ABD'li stoperin, başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

    1. 17.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih Terim'den Galatasaray'a önerilen Neto'ya red! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN