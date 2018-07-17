Fatih Terim'den Galatasaray'a önerilen Neto'ya red!

Menajeri Carvalho tarafından kiralık olarak önerilen Luis Neto'ya, Terim'den olumsuz yanıt geldi. Portekizli için Terim, "G.Saray'da oynayacak kapasitede olmadığını F.Bahçe'deki hatalarla gösterdi" dedi.



BROOKS'U İSTER MİSİNİZ?

Abdurrahim? Albayrak'ın Tolga Ciğerci için Florya'ya çağırdığı menajer Kadir Özdoğan transfer önerisinde bulundu. Wolfsburg'un sezon başında 17 milyon euro'ya aldığı Brooks için kendilerine kiralama konusunda yardımcı olabileceğini iletti. Sol ayaklı ABD'li stoperin, başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.