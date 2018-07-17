Fatih Terim'den Galatasaray'a önerilen Neto'ya red!
Menajeri Carvalho tarafından kiralık olarak önerilen Luis Neto'ya, Terim'den olumsuz yanıt geldi.
Menajeri Carvalho tarafından kiralık olarak önerilen Luis Neto'ya, Terim'den olumsuz yanıt geldi. Portekizli için Terim, "G.Saray'da oynayacak kapasitede olmadığını F.Bahçe'deki hatalarla gösterdi" dedi.
BROOKS'U İSTER MİSİNİZ?
Abdurrahim? Albayrak'ın Tolga Ciğerci için Florya'ya çağırdığı menajer Kadir Özdoğan transfer önerisinde bulundu. Wolfsburg'un sezon başında 17 milyon euro'ya aldığı Brooks için kendilerine kiralama konusunda yardımcı olabileceğini iletti. Sol ayaklı ABD'li stoperin, başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.
- 17.7.2018
-
"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
-
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
-
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Fatih Terim'den Galatasaray'a önerilen Neto'ya red! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.