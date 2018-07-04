Galatasaray Odeabank'ta Oktay Mahmuti sorunu devam ediyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ta sorunu devam ediyor

    <a href="/index/galatasaray-odeabank?id=f70b989e-6f94-437f-a1c7-b20fe99568c4" class="" rel="tag">Galatasaray Odeabank</a>'ta <a href="/index/oktay-mahmuti?id=84921555-efc7-4389-833e-82fd42aa66fc" class="" rel="tag">Oktay Mahmuti</a> sorunu devam ediyor

    Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör 'nin görevine devam edip etmeyeceği konusunda gelişme sağlanamadı.

    Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray Başkanı ile arasındaki görüşmede de ilerleme sağlanamadı.

    'nin kulüpten yeni sezon için 800 bin dolar ücret talep ettiği, yönetimin ise bu rakamı yüksek bulduğu öğrenildi.

    Kulübün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Cansever'in yurt dışında bulunduğu ve 'a dönmesinin ardından Mahmuti ile bir görüşme daha yapıp, son kararın alınacağı kaydedildi.

    1. 4.7.2018 23:40
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