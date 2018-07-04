Galatasaray Odeabank'ta Oktay Mahmuti sorunu devam ediyor
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Oktay Mahmuti'nin görevine devam edip etmeyeceği konusunda gelişme sağlanamadı.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Oktay Mahmuti arasındaki görüşmede de ilerleme sağlanamadı.
Oktay Mahmuti'nin kulüpten yeni sezon için 800 bin dolar ücret talep ettiği, yönetimin ise bu rakamı yüksek bulduğu öğrenildi.
Kulübün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Cansever'in yurt dışında bulunduğu ve İstanbul'a dönmesinin ardından Mahmuti ile bir görüşme daha yapıp, son kararın alınacağı kaydedildi.
- 4.7.2018 23:40
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
Galatasaray Odeabank'ta Oktay Mahmuti sorunu devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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