Galatasaray'da Tolga Ciğerci gözden çıkarıldı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da gözden çıkarıldı

    Galatasaray'da Tolga Ciğerci gözden çıkarıldı

    Spor Toto Süper Lig'de sezonu lider olarak tamamlayan ve 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da, gelecek sezonun kadro planlaması erken başladı.

    1. 21.5.2018 14:41
    2. Güncelleme: 21.5.2018 14:42
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