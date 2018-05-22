Dursun Özbek yeni sayfa açtı
Alanlarında başarılı isimlerden yepyeni bir ekip oluşturduğunu belirten eski başkan Özbek, “Galatasaray’ı geleceğe taşıyacak projeleri gerçekleştirmek için bu onurlu göreve talibiz” dedi
'GEREKEN DERSLERİ ÇIKARDIM'
Yepyeni bir listesiyle tekrar yola çıktığını vurgulayan Dursun Özbek sözlerini şöyle tamamladı: Görevde geçirdiğimiz 2.5 yıllık sürecin başka bir katkısı, gerçekleşen deneyimlerim ışığında kendi adıma birçok ders çıkarmam oldu. Hem bu çıkarımlarım hem de Galatasaray'ımızın ihtiyaçları doğrultusunda, her biri kendi alanlarında başarılarla dolu hayatlara sahip, yepyeni bir ekip oluşturdum. Başarı için tek yürek olan bu ekiple, Galatasaray'ımızı 30 milyon taraftarımız ile omuz omuza geleceğe taşıyacak projelerimizi gerçekleştirmek için bu onurlu göreve talibiz.
İŞTE ÖZBEK'İN LİSTESİ:
* Metin Öztürk * Nasuhi Sezgin * Taner Aşkın * R.Tevfik Morova * M. İbrahim Ziyal * Levent Yaz * Osman Kocaman * H. Ercüment Erdem * Niyazi Yelkencioğlu * Dikran Gülmezgil * Cenk Eyüboğlu * M. Osman Aral * Fırat Uygur * Ceyda Üçer * Kayhan Berberoğlu
?
İNSAN KAYNAĞI ZENGİNLİĞİ
Dursun Özbek, çok adaylı bir seçimden memnuniyet duyduğunu belirtti. Seçim çalışmaları kapsamında görüntülü bir mesaj paylaşan Özbek, uzun süredir görmedikleri kadar çok adaylı bir yarışa girdiklerini aktararak, "Çok adaylılık, Galatasaray'ın hem genlerine işlemiş olan demokrasi anlayışının hem de insan kaynağı zenginliğinin bir göstergesidir" diye konuştu.
TEK YÜREK OLMALIYIZ
Bu yarışın Galatasaray'a fayda sağlayan bir süreç şeklinde geçeceğinin ve geleceğe yepyeni bakış açıları katacağının umudu içinde olduğunu dile getiren Özbek, "Tarih bize göstermiştir ki tek yürek olarak hedefe yürümek, daha başarılı, maddi olarak daha kuvvetli ve marka değeri daha yüksek bir Galatasaray demektir" diye konuştu.
- 22.5.2018
-
Talisca transferi 'Yatai'
Toplam 1
Yorum
TAKTİKÇİ 25 GÖRMEDEN ÇİNE GİDERSE EN İYİ OYNAYACAĞI TAKIM BJK KALIR. YOLLA ALMANYADAN BİR TAKIMA 2 SENEYE BAYERNE GİDER
-
Herkes Mohamed Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalinde oruç kararını merak ediyor
Toplam 1
Yorum
PATİK TEKRAR TEBRİK EDİYORUM VE KUPAYI ELİNDE GÖRMEK İSTERİM
-
Beşiktaş'a rakip çıktı! Burak Yılmaz kapışması
Toplam 11
Yorum
acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
Dursun Özbek yeni sayfa açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.