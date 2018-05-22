Dursun Özbek yeni sayfa açtı – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    yeni sayfa açtı

    Dursun Özbek yeni sayfa açtı

    Alanlarında başarılı isimlerden yepyeni bir ekip oluşturduğunu belirten eski başkan Özbek, “’ı geleceğe taşıyacak projeleri gerçekleştirmek için bu onurlu göreve talibiz” dedi

    Kulübünün 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek genel kurulda başkanlık koltuğunu geri almak için yarışacak olan , yarım kalmış projelerine kaldığı yerden devam etmek istediğini söyledi. 2015 yılının mayıs ayında Galatasaray'ın sorunlarını çözmek hedefiyle yola çıktıklarını anlatan eski başkan "2015 yılının mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerde, çok zorlu bir süreçte olan Galatasaray'ımızın sorunlarını çözmek hedefiyle yönetime seçildik. İki buçuk yıllık süreçte bu sorunları masaya yatırarak, çözüm amaçlı birçok proje ürettik ve hepsini hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu icraatların, Galatasaray'ımızın bugünkü sorunlarının çözüme kavuşturulması için önemli kaynaklar sağladığını ve gelecekte de sağlamaya devam edeceğini görmekten gurur duyuyorum" diye konuştu.

    'GEREKEN DERSLERİ ÇIKARDIM'
    Yepyeni bir listesiyle tekrar yola çıktığını vurgulayan Dursun Özbek sözlerini şöyle tamamladı: Görevde geçirdiğimiz 2.5 yıllık sürecin başka bir katkısı, gerçekleşen deneyimlerim ışığında kendi adıma birçok ders çıkarmam oldu. Hem bu çıkarımlarım hem de Galatasaray'ımızın ihtiyaçları doğrultusunda, her biri kendi alanlarında başarılarla dolu hayatlara sahip, yepyeni bir ekip oluşturdum. Başarı için tek yürek olan bu ekiple, Galatasaray'ımızı 30 milyon taraftarımız ile omuz omuza geleceğe taşıyacak projelerimizi gerçekleştirmek için bu onurlu göreve talibiz.

    İŞTE ÖZBEK'İN LİSTESİ:
    * * Nasuhi Sezgin * * R.Tevfik Morova * M. İbrahim Ziyal * Levent Yaz * Osman Kocaman * H. Ercüment Erdem * Niyazi Yelkencioğlu * Dikran Gülmezgil * Cenk Eyüboğlu * M. Osman Aral * Fırat Uygur * Ceyda Üçer * Kayhan Berberoğlu
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    İNSAN KAYNAĞI ZENGİNLİĞİ
    Dursun Özbek, çok adaylı bir seçimden memnuniyet duyduğunu belirtti. çalışmaları kapsamında görüntülü bir mesaj paylaşan Özbek, uzun süredir görmedikleri kadar çok adaylı bir yarışa girdiklerini aktararak, "Çok adaylılık, Galatasaray'ın hem genlerine işlemiş olan demokrasi anlayışının hem de insan kaynağı zenginliğinin bir göstergesidir" diye konuştu.

    TEK YÜREK OLMALIYIZ
    Bu yarışın Galatasaray'a fayda sağlayan bir süreç şeklinde geçeceğinin ve geleceğe yepyeni bakış açıları katacağının umudu içinde olduğunu dile getiren Özbek, "Tarih bize göstermiştir ki tek yürek olarak hedefe yürümek, daha başarılı, maddi olarak daha kuvvetli ve marka değeri daha yüksek bir Galatasaray demektir" diye konuştu.
    1. 22.5.2018
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