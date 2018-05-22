Selçuk İnan şarkıyla mesaj verdi – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    şarkıyla mesaj verdi

    Selçuk İnan şarkıyla mesaj verdi

    'ın Stadı'ndaki, kutlama töreninde sahneye ’ın şarkısıyla çıkmasının altında bir mesaj yattığı belirlendi

    G.Saray'ın şampiyonluk kutlamasında futbolcular kupa seremonisine kendi seçtikleri şarkılarla çıktılar.

    Podyuma kaptan olarak ilk çağrılan isim olan , "Ah ne günler, günler daha yaşanacak hem de doya doya'' sözlerinin geçtiği şarkısını tercih etti.

    Terim'le tekrar hayata dönen Selçuk, futbolu G.Saray'da bırakmak istiyor.

    33 yaşındaki oyuncunun 1 yıl kalan ve 2 milyon 950 bin Euro olan sözleşmesini 1 milyon 750 bin Euro'ya indirip 2 yıllık yeni imza atması bekleniyor. (SABAH)
    1. 22.5.2018
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