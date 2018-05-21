Galatasaray'da Koray Günter kutlamalara katılmadı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da kutlamalara katılmadı

    Galatasaray'da Koray Günter kutlamalara katılmadı

    Galatasaray'dan ayrılması beklenen Koray Günter, Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunu kutladığı geceye katılmadı. Genç oyuncunun İtalyan kulübüyle 3 yıllık sözleşme yaptığı ve bu nedenle takımının dün yapılan şampiyonluk kutlamasında yer almadığı belirtildi.

    1. 21.5.2018 14:17
    2. Güncelleme: 21.5.2018 14:18
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