Galatasaray'da Koray Günter kutlamalara katılmadı

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Koray Günter, Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunu kutladığı geceye katılmadı. Genç oyuncunun İtalyan kulübüyle 3 yıllık sözleşme yaptığı ve bu nedenle takımının dün yapılan şampiyonluk kutlamasında yer almadığı belirtildi.