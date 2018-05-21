Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesi - 1
O dönem çok şişen Galatasaray kadrosundan, tam 16 isimle yollar ayrıldı. 2016-2017 sezonunun parlayan yıldızı Bruma, sarıkırmızılı takıma 13 milyon Euro kazandırarak RB Leipzig'in yolunu tutarken, takımın o dönem en golcü oyuncusu Lukas Podolski ise 2.6 milyon Euro karşılığında Japon ekibi Vissel Kobe'ye gitti.
KASIMPAŞA MAÇINDA İPLER KOPTU
Igor Tudor, Kasımpaşa deplasmanında mağlubiyeti sonrası soyunma odasında Sneijder'in Tudor'a krampon fırlatması, De Jong ve Chedjou gibi isimler ile takımda hakimiyet kurduğu ve Hırvat teknik adamın takımda etkisizleştirmek istedikleri başkan Dursun Özbek'e iletilmişti. Bunun üzerine bazı oyuncular ile bir görüşme yapan Dursun Özbek, takımda istenmeyen adam ilan edilen ve kaptan Selçuk İnan dahil birçok oyuncu ile sorun yaşayan Hollandalı yıldızın kadro dışı bırakılması kararı alınmıştı.
DÜĞMEYE BASTI
2017-2018 sezonu için yepyeni ve bambaşka bir kadro için düğmeye basıldı ve Tudor'a tam yetki verildi. Aldığı yetki ile birlikte Tudor'da zaman zaman futbolcular eleştirilmiş olsa da artık, Sneijder, De Jong, Donk ve Chedjou gibi oyunculardan yoksun takımı kendisi yöneteceği bir kadro kurmak için düğmeye basmıştı. Kamp kadrosunu açıkladığında bu yıldız isimler Florya'da bırakılarak büyük bir destek ile güçlü bir başlangıç Slovakya kampının yolunu tuttu.
ÖSTERSUNDS ŞOKU
Bir sezon Avrupa kupalarından men cezası alan ve 2016-2017 sezonunda cezasını çeken Galatasaray, 2017- 2018 sezonuna Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan katılırken, futbol hayatında ilk kez Avrupa kupalarına katılan Östersunds ile eşleşti. 1996 yılında kurulmuş, sadece 22 yıllık bir mazisi olan kulüp karşısında deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, evinde 1-1 berabere kalarak henüz başlamadan Avrupa'ya veda etti. Taraftarlar bu maçtan sonra Dursun Özbek ve yönetimine, Igor Tudor'a tepki gösterirken, birçok taraftar statta Galatasaray Passolig'ini yaktı.
TAKIMLA BAĞLAR ERKEN KOPTU
Hırvat teknik adam İgor Tudor 2016- 2017 sezonunda Galatasaray'da görev yaptığı sırada futbolcuların tempoyu kaldıramadığından şikayetçi olurken, 2017- 2018 sezonu yaz kampını ağır idmanlarla futbolculara güç ve kondisyon yükleyerek geçirdi. Bu duruma uyamayacak futbolcularla henüz başta yollarını ayıran Tudor'un, getirdikleri bu tempoya uyacak kişilerdi. Takımda yerli ve yabancı oyuncular ile her geçen hafta ağır idmanlar ve iletişim sorunu yaşaması takıma yansıdı.
8. HAFTADA ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ
Takımın iskeletini birçok yeni oyuncuyla yenileyen ve çok canlı bir yaz kampı geçiren Galatasaray futbol takımı yeni sezona adeta bomba gibi başladı. Ligde ilk 8 maçında 7 galibiyet 1 beraberlik alan Cim-Bom, en yakın rakibi Başakşehir'in 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 8 puan önünde zirvede yer aldı. Kimileri Galatasaray'ı henüz 8 hafta sonunda şampiyon ilan ederken, lig henüz bir çok iniş-çıkışa gebeydi.
VE TUDOR GİTTİ
Galatasaray'da her şey güllük gülistanlık ilerlerken, 9. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçı kötü gidişin habercisi oldu. Igor Tudor'un Galatasaray'ı bu sezon ilk kez o maçta gol yollarında sessiz kalırken, evinde 0-0 beraberliğe razı oldu. Diğer hafta ise Trabzon'a konuk olan sarıkırmızılılar, 2-1'lik yenilgi ile sezonun ilk mağlubiyetini tattı. Sonrasında ise seri şekilde düşüş başladı. Trabzonspor karşısında sezonun ligde ilk mağlubiyetini alan Cimbom, devamında Igor Tudor ile çıktığı iç saha maçlarının hepsini kazanırken, çıktığı dış saha maçlarının ise tümünü kaybetti. Bir iyi bir kötü giden sarı-kırmızılı takım, içeride Gençlerbirliği, Alanyaspor ve Akhisarspor'u yendi. Dış sahada ise bu dönemde sırasıyla Başakşehir, Beşiktaş ve Yeni Malatya'ya yenildi. Yeni Malatya maçı Igor Tudor'un sarı-kırmızılı takımdaki sonu oldu. Bu maçtan hemen sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında Hırvat teknik adamın görevine son verilirken, Dursun Özbek ve yönetimi de seçim kararı aldı.
NOKTA ATIŞI TRANSFERLER
Sezon başlamadan 16 isimle yollar ayrılırken, yerlerine 8'i direkt ilk 11'de oynayacak 10 isim transfer edildi. Sarı-kırmızılı takım da başkan Dursun Özbek, Sportif Direktör Cenk Ergün ve teknik direktör Igor Tudor, transfer konusunda koordineli çalışırken Hırvat teknik adamın istediği her isim takıma katıldı.
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