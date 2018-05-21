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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesi - 1

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    Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesi - 1

    VE TUDOR GİTTİ

    Galatasaray'da her şey güllük gülistanlık ilerlerken, 9. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçı kötü gidişin habercisi oldu. Igor Tudor'un Galatasaray'ı bu sezon ilk kez o maçta gol yollarında sessiz kalırken, evinde 0-0 beraberliğe razı oldu. Diğer hafta ise Trabzon'a konuk olan sarıkırmızılılar, 2-1'lik yenilgi ile sezonun ilk mağlubiyetini tattı. Sonrasında ise seri şekilde düşüş başladı. Trabzonspor karşısında sezonun ligde ilk mağlubiyetini alan Cimbom, devamında Igor Tudor ile çıktığı iç saha maçlarının hepsini kazanırken, çıktığı dış saha maçlarının ise tümünü kaybetti. Bir iyi bir kötü giden sarı-kırmızılı takım, içeride Gençlerbirliği, Alanyaspor ve Akhisarspor'u yendi. Dış sahada ise bu dönemde sırasıyla Başakşehir, Beşiktaş ve Yeni Malatya'ya yenildi. Yeni Malatya maçı Igor Tudor'un sarı-kırmızılı takımdaki sonu oldu. Bu maçtan hemen sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında Hırvat teknik adamın görevine son verilirken, Dursun Özbek ve yönetimi de seçim kararı aldı.

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