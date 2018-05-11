Galatasaray, Anadolu Efes’i konuk edecek
Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 30. ve son hafta maçında Anadolu Efes’i ağırlayacak.
98. RANDEVU
Galatasaray ile Anadolu Efes, Süper Ligi'nde 98. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 27 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise 70 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı lacivert-beyazlılar, 76-68 galip ayrılmıştı.
- 11.5.2018 12:27
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
ÇOK ÇOK NET. BU FENERİN TEK MAÇLIKTA OLSA BAŞINDA YILMAZ VURAL OLSAYDI KUPA FENERİNDİ.
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Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok
Toplam 3
Yorum
TS61 Tebrikler Akhisar milyon euro para vereceğine yüreğiyle ruhuyla oynayacak adamlar lazım bursada gençleri görelim 5. olsan ne olacak artık
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
THE END EGE MUTLU EGE GURURLU..İSTANBUL KAYBETTİ.
Galatasaray, Anadolu Efes’i konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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