Galatasaray, Anadolu Efes’i konuk edecek – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Galatasaray, ’i konuk edecek

    Galatasaray, Anadolu Efes’i konuk edecek

    , ’nin 30. ve son hafta maçında ’i ağırlayacak.

    'nin 30. ve son haftasında , yarın saat 13.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 13 galibiyet ve 16 yenilgi alarak 9. sırada yer alırken Play-Off'lara girme şansını kaybetti. Efes ise 29 hafta sonunda aldığı 21 galibiyet ve sekiz yenilgi ile birlikte 3. sırada bulunuyor.

    98. RANDEVU
    Galatasaray ile Anadolu Efes, Süper Ligi'nde 98. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 27 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise 70 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı lacivert-beyazlılar, 76-68 galip ayrılmıştı.
    1. 11.5.2018 12:27
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