Haydi Dişi Aslanlar!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bugün tarihi maçlardan birine çıkacak.
MARİNA: 22 SAYI FARKI UNUTUN MARİNA
Maljkovic'ten bugünkü final maçı öncesi öğrencilerine uyarı... G.Saray Kadın Basketbol Takımı'nın Başantrenörü, 22 sayılık farkı unutmaları gerektiğini belirtip, "Çok dikkatli olmamız gerekiyor. İlk maçtaki ciddiyeti bu karşılaşmaya da taşıyabilirsek herhangi bir sorun yaşamayacağımızı umuyorum" dedi.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:48
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Toplam 2
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Kartal adamlık müessesinin itibarını(?) bitiren adam gibi adamlar
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Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 5
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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