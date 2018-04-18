Haydi Dişi Aslanlar! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Haydi Dişi Aslanlar!

    Haydi Dişi Aslanlar!

      Takımı, bugün tarihi maçlardan birine çıkacak.

    Takımı, bugün tarihi maçlardan birine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, FIBA Finali ilk maçında 90-68 mağlup ettiği Reyer'e konuk olacak. Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak maç 21.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Dişi Aslanlar, rövanşı kazanması ya da 22 sayıdan daha az farkla mağlup olması durumunda kupanın sahibi olacak. Temsilcimiz , mutlu sona ulaşması halinde müzesine 3. Avrupa kupasını koyacak. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009'da , 2013-2014'te ise F.Bahçe'yi yenerek Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

    MARİNA: 22 SAYI FARKI UNUTUN MARİNA
    Maljkovic'ten bugünkü final maçı öncesi öğrencilerine uyarı... G.Saray Takımı'nın Başantrenörü, 22 sayılık farkı unutmaları gerektiğini belirtip, "Çok dikkatli olmamız gerekiyor. İlk maçtaki ciddiyeti bu karşılaşmaya da taşıyabilirsek herhangi bir sorun yaşamayacağımızı umuyorum" dedi.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:48
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