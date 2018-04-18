Rakamlar ortada – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Rakamlar ortada

    Rakamlar ortada

    galibiyetiyle zirveyi kapan G.Saray, rakibine her alanda üstünlük sağladı.

    galibiyetiyle zirveyi kapan G.Saray, rakibine her alanda üstünlük sağladı. Sarı kırmızılılar, rakip sahada 53 kez top karşıladı. Aslan, Başakşehir'i ise 30'da tuttu. 'in öğrencileri, savunmayı 50.15 metreye kurarken, 'nın takımını ise 38.47 metreye kadar itti.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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