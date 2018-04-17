Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 22:11
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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