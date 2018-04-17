Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi! – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Galatasaraylı yönetici 'ya sevk edildi!

    Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!

    () Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

    () Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:11
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