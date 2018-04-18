Asya Şampiyonlar Ligi'nde gülen taraf Bülent Uygun
Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın El-Gharafa takımı, Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi Traktör Sazi'yi 3-1 mağlup etti.
Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında, üst tura yükselme şansı bulunmayan iki takım, Traktör Sazi ile El-Gharafa karşılaştı.
Ev sahibi Traktör Sazi, 31. dakikada Muhammed Iranpourian'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
İkinci devrede etkili performans ortaya koyan El-Gharafa, 70. dakikada Moayed Hassan, 76. dakikada Abdelaziz Hatem ve 87. dakikada Mehdi Taremi'nin attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
El-Gharafa'da Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder forma giymedi.
Gruptaki ilk maçta da rakibini 3-0 yenen El-Gharafa, 8 puana yükselerek Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Cezire'yi yakalamasına rağmen ikili averajda rakibine üstünlük kuramadığı için üçüncü oldu ve son 16 turuna kalamadı. Traktör Sazi ise grubu 2 puanla son sırada tamamladı.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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Adnan Polat: Arda Turan ve Emre Belözoğlu adam gibi adamdır!
Toplam 2
Yorum
Kartal adamlık müessesinin itibarını(?) bitiren adam gibi adamlar
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Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık
Toplam 4
Yorum
murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 5
Yorum
austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
Asya Şampiyonlar Ligi'nde gülen taraf Bülent Uygun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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