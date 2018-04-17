Mustafa Cengiz'den yarı final öncesi destek – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'den yarı final öncesi destek

    Mustafa Cengiz'den yarı final öncesi destek

    ,   (ZTK) yarı final rövanşında ile oynayacağı maç öncesindeki son çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.

    , (ZTK) yarı final rövanşında ile oynayacağı maç öncesindeki son çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.

    'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Galatasaray, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak yarın akşam saat 20.30'da başlayacak mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

    BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'DEN YARI FİNAL MAÇI ÖNCESİ DESTEK
    Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanı Başkan ile birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da takip etti. Sarı-lacivertli futbolcular ile kısa süre konuşma yapan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti ve kendisine başarılar diledi.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:14
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