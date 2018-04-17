Mustafa Cengiz'den yarı final öncesi destek
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki son çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki son çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak yarın akşam saat 20.30'da başlayacak mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'DEN YARI FİNAL MAÇI ÖNCESİ DESTEK
Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanı Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da takip etti. Sarı-lacivertli futbolcular ile kısa süre konuşma yapan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti ve kendisine başarılar diledi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 21:14
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Toplam 2
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Kartal adamlık müessesinin itibarını(?) bitiren adam gibi adamlar
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Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık
Toplam 4
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 5
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
Mustafa Cengiz'den yarı final öncesi destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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