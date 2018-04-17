Inter, Nagatomo için fiyat belirledi

Yıllardır kaliteli sol bek hasreti çeken Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun başarılı performansı sonrası Fatih Terim'in sezon sonunda Japon futbolcunun kalıcı olarak Galatasaray'a katılmasını istediği belirtilirken, oyuncunun kulübü Inter de Nagatomo'yu satmaya sıcak bakıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalyanlar, Nagatomo'nun 2019 Haziran ayında bitecek olan sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.

İddialara göre, Inter Nagatomo'yu elden çıkarmak için 6-7 milyon Euro arası bir ücret talep ediyor, Galatasaray ise 2 milyon Euro civarında bir bonservis ödeyerek transferi bitirmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılı takım 31 yaşındaki futbolcuyu devre arasında 700 bin Euro kiralama ücreti ile geçici olarak transfer etti. Nagatomo ise Galatasaray'dan 850 bin Euro net ücret kazanıyor.



