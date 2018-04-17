Inter, Nagatomo için fiyat belirledi – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Inter, Nagatomo için fiyat belirledi

    Inter, Nagatomo için fiyat belirledi

    Inter'in devre arasında 'a kiraladığı 'nun fiyatında yeni gelişmeler yaşanıyor.Nagatomo'nun menajerliğini üstlenen Federico Pastorello'nun Inter tesislerinde sportif direktör Piero Ausilio ile görüştüğü iddia edildi.

    Yıllardır kaliteli sol bek hasreti çeken 'da 'nun başarılı performansı sonrası 'in sezon sonunda Japon futbolcunun kalıcı olarak Galatasaray'a katılmasını istediği belirtilirken, oyuncunun kulübü Inter de Nagatomo'yu satmaya sıcak bakıyor.

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalyanlar, Nagatomo'nun 2019 Haziran ayında bitecek olan sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.

    İddialara göre, Inter Nagatomo'yu elden çıkarmak için 6-7 milyon Euro arası bir ücret talep ediyor, Galatasaray ise 2 milyon Euro civarında bir bonservis ödeyerek transferi bitirmeyi planlıyor.

    Sarı-kırmızılı takım 31 yaşındaki futbolcuyu devre arasında 700 bin Euro kiralama ücreti ile geçici olarak etti. Nagatomo ise Galatasaray'dan 850 bin Euro net ücret kazanıyor.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:18
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