Inter, Nagatomo için fiyat belirledi
Inter'in devre arasında Galatasaray'a kiraladığı Yuto Nagatomo'nun fiyatında yeni gelişmeler yaşanıyor.Nagatomo'nun menajerliğini üstlenen Federico Pastorello'nun Inter tesislerinde sportif direktör Piero Ausilio ile görüştüğü iddia edildi.
Yıllardır kaliteli sol bek hasreti çeken Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun başarılı performansı sonrası Fatih Terim'in sezon sonunda Japon futbolcunun kalıcı olarak Galatasaray'a katılmasını istediği belirtilirken, oyuncunun kulübü Inter de Nagatomo'yu satmaya sıcak bakıyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalyanlar, Nagatomo'nun 2019 Haziran ayında bitecek olan sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.
İddialara göre, Inter Nagatomo'yu elden çıkarmak için 6-7 milyon Euro arası bir ücret talep ediyor, Galatasaray ise 2 milyon Euro civarında bir bonservis ödeyerek transferi bitirmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılı takım 31 yaşındaki futbolcuyu devre arasında 700 bin Euro kiralama ücreti ile geçici olarak transfer etti. Nagatomo ise Galatasaray'dan 850 bin Euro net ücret kazanıyor.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 17:18
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Fatih Terim gidecek isimleri belirledi!
Toplam 1
Yorum
austin zaten dogru isimler gidiyor da şu yasinden kurtulacak olmamıza en çok sevindim koray günter den emin değilim bir.
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Erman Özgür: "Bu Galatasaray, Barcelona'ya bile pas yaptırmaz"
Toplam 1
Yorum
berk gs şampiyon olur
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Giuliano'dan Talisca'ya flaş gönderme! "Dünya Kupası'na ben gideceğim"
Toplam 8
Yorum
KrAlex 2 defansif ortasaha varken kadroda bu adam 10 numara mevkisinde yine birşeyler yapmaya çalıştı. Yeri Forvet olursa verimsizliği artar !
Inter, Nagatomo için fiyat belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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