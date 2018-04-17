Galatasaray'da olağan genel kurula doğru
Galatasaray Kulübünün mayıs ayında gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını ilan eden isimlerden Ali Fatinoğlu, göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı ekibinde yer alacak isimleri tanıtmayı sürdürdü.
Yenibosna'da bulunan Gorrion Hotel'de bir basın toplantısı düzenleyen Ali Fatinoğlu, 73 kişi olacağını duyurduğu çalışma ekibinin 6 kişilik ikinci gurubunu tanıttı.
Daha önce düzenlediği toplantıda, Ahu Yaşar Aydın, Emir Turgan, Deniz Gün Önen, Gürhan Ozanoğlu, Mustafa Cem Özdemir ve İbrahim Bozan'dan oluşan ilk 6 kişilik çalışma grubunu ilan eden Fatinoğlu'nun bugün tanıtımını yaptığı 6 kişilik ekipte ise Esra Aydın, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Işıl Şahin, İsmail Remzi Tözün, Arda Nal ve M. Ulvi Altıok yer aldı.
Galatasaray'ı içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmanın planlarını yaptıklarını dile getiren Fatinoğlu, "Bu amaçla bir ihtisas kadrosu oluşturuyoruz. Bu insanlar, alanlarında başarılı, seçilmiş kişiler. Bizimle birlikte bu taşın altına ellerini koydular. Ayrıca, kadın eli değmeyen hiçbir yapı başarılı olamaz. Kadın üyelerimiz de bize güvenerek grubumuzda çalışmayı kabul ettiler." ifadelerini kullandı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:35
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
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Janssen Antalya’yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST HAMZA HAMZOGLU GS MAÇINDAN ÖNCE MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL DEDİ 3-0 YENİLDİ. FENER OLARAK 5-0 YENMELİYİZ MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİLMİŞMİŞ
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Belki haddimiz deyil fakat besiktas oguzhani avrupadan otuziki milyonada alamaz niye satilmaliki boylegenc oyuncuya ihtiyac varken
Galatasaray'da olağan genel kurula doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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