Adnan Polat: Arda Turan ve Emre Belözoğlu adam gibi adamdır! – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    : ve adam gibi adamdır!

    <a href="/index/adnan-polat?id=cd2aeb14-3873-4760-8efe-a62740cd00b2" class="" rel="tag">Adnan Polat</a>: <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a> ve <a href="/index/emre_belozoglu?id=b2f8299b-0757-4a0d-8511-b4ca981c73ca" class="" rel="tag">Emre Belözoğlu</a> adam gibi adamdır!

    Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Arda Turan ve Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu:

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:45
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