Erman Özgür: "Bu Galatasaray, Barcelona'ya bile pas yaptırmaz"
Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maça ilişkin açıklamalar yapan beIN Sports yorumcusu Erman Özgür, "Galatasaray taraftarıyla bütünleştiği zaman kimseye pas yaptırmaz. Barcelona'ya bile yaptırmaz." dedi.
BeIN Sports yorumcusu Erman Özgür, Galatasaray'ın Başakşehir karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadro tercihinin çok doğru olduğunu belirten Özgür, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu baskının rakipler için zorlayıcı bir unsur olduğuna değindi.
Selçuk İnan'ın yerine Ryan Donk'un oynatılmasının doğru bir karar olduğunu belirten Özgür, "Maçın başında Fatih Terim tercihlerinin bu maçın kazanılmasındaki ilk kriter olarak düşünüyorum. Denayer ve Donk tercihleri çok doğruydu" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sahasında daha baskılı bir futbol sergilediğine dikkat çeken Özgür, "İkincisi olarak da Galatasaray taraftarıyla bütünleştiği zaman kimseye pas yaptırmaz. Barcelona'ya bile yaptırmaz. Özellikle bu kadro tercihi üzerinden. Orada başka bir atmosfere sokuyorlar, seni bir kişiye iki kişi geliyor bazen. Zaten kırmaları gereken iki şey vardı. Birincisi derbi performansı. Sneijder'le kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra bunu kırdılar. Şimdi de deplasman fobisini kırması lazım. Bu ikisini yaptığı zaman zaten şampiyon olurlar" dedi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 14:56
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
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Janssen Antalya’yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST HAMZA HAMZOGLU GS MAÇINDAN ÖNCE MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL DEDİ 3-0 YENİLDİ. FENER OLARAK 5-0 YENMELİYİZ MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİLMİŞMİŞ
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Belki haddimiz deyil fakat besiktas oguzhani avrupadan otuziki milyonada alamaz niye satilmaliki boylegenc oyuncuya ihtiyac varken
Erman Özgür: "Bu Galatasaray, Barcelona'ya bile pas yaptırmaz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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