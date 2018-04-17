Mariano pişmanlığı!

Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'dan bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Mariano, gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi oldu.



Habertürk'ün haberine göre; Başakşehir maçında sezonun en kritik gollerinden birine de imza atan Brezilyalı sağ bek, ligde 24 maçta 2 gol ve 5 asistle 7 kez skora katkı sağladı. Sevilla'nın 32 yaşındaki Mariano'nun yerine 5 milyon Euro'ya Lille'den aldığı Sebastien Corchia ise hayal kırıklığı yarattı.



Yeni takımıyla bir türlü istikrarı yakalayamayan, sakatlıklarla da boğuşan 28 yaşındaki futbolcu, ligde sadece 12 maça çıktı ve 1 asist yapabildi.



Mariano'nun attığı müthiş gol birçok ülkede sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, eski oyuncularının performansını ayakta alkışlayan İspanyollar'ın, "Bu adamı neden sattık!" şeklindeki yorumları dikkat çekti.