Mariano pişmanlığı!
Galatasaray'ın Sevilla’dan 4.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Mariano, ligde 24 maçta 2 gol ve 5 asistle 7 kez skora katkı sağladı. Sevilla’nın 32 yaşındaki Mariano’nun yerine 5 milyon Euro’ya Lille’den aldığı Corchia ise bekleneni veremedi.
Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'dan bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Mariano, gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi oldu.
Habertürk'ün haberine göre; Başakşehir maçında sezonun en kritik gollerinden birine de imza atan Brezilyalı sağ bek, ligde 24 maçta 2 gol ve 5 asistle 7 kez skora katkı sağladı. Sevilla'nın 32 yaşındaki Mariano'nun yerine 5 milyon Euro'ya Lille'den aldığı Sebastien Corchia ise hayal kırıklığı yarattı.
Yeni takımıyla bir türlü istikrarı yakalayamayan, sakatlıklarla da boğuşan 28 yaşındaki futbolcu, ligde sadece 12 maça çıktı ve 1 asist yapabildi.
Mariano'nun attığı müthiş gol birçok ülkede sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, eski oyuncularının performansını ayakta alkışlayan İspanyollar'ın, "Bu adamı neden sattık!" şeklindeki yorumları dikkat çekti.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:56
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FATİH BENCE İYİ OLDU.ÇOK FORMSUZDU.LEBLEBİ GİBİ GOLLER YİYORDU. ESTEBAN DAHA İYİ DURUMDA OLUR BENCE
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