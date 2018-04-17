Mariano pişmanlığı! – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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HEPSİ
    17 Nisan 2018, Salı
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    pişmanlığı!

    Mariano pişmanlığı!

    'ın ’dan 4.5 milyon ’ya ettiği , ligde 24 maçta 2 gol ve 5 asistle 7 kez skora katkı sağladı. Sevilla’nın 32 yaşındaki Mariano’nun yerine 5 milyon Euro’ya ’den aldığı Corchia ise bekleneni veremedi.

    'ın sezon başında 'dan bonuslarla birlikte 4.5 milyon 'ya ettiği , gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi oldu.

    Habertürk'ün haberine göre; maçında sezonun en kritik gollerinden birine de imza atan Brezilyalı sağ bek, ligde 24 maçta 2 gol ve 5 asistle 7 kez skora katkı sağladı. Sevilla'nın 32 yaşındaki Mariano'nun yerine 5 milyon Euro'ya 'den aldığı Sebastien Corchia ise hayal kırıklığı yarattı.

    Yeni takımıyla bir türlü istikrarı yakalayamayan, sakatlıklarla da boğuşan 28 yaşındaki futbolcu, ligde sadece 12 maça çıktı ve 1 asist yapabildi.

    Mariano'nun attığı müthiş gol birçok ülkede sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, eski oyuncularının performansını ayakta alkışlayan İspanyollar'ın, "Bu adamı neden sattık!" şeklindeki yorumları dikkat çekti.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:56
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