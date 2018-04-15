Özbek: Kupayı hep beraber kaldıracağız – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Özbek: Kupayı hep beraber kaldıracağız

    Özbek: Kupayı hep beraber kaldıracağız

    eski Başkanı , "Şampiyonluk kupası benim hakkım" diye bir açıklamasının olmadığını belirterek, “Tabi benim de emeğim var, benim kurduğum takım. ’ın taraftarıyla, genel kurul üyesiyle ve camiasıyla hep beraber kaldıracağız şampiyonluk kupasını” dedi.

    'ın divan başkanlığı seçiminde sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı de gelip oyunu kullandı. Özbek, 3 numaralı sandıkta oy kullandıktan, sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Divan seçiminde en iyi olanın seçileceğinden şüphe duymadığını belirten , "Ben de geldim oyumu kullandım. İnşallah 'a hayırlı bir seçim olacak" dedi. Yaklaşan kulüp başkanlığı seçiminin hatırlatılması üzerine Özbek, "Yoğun bir dönemden sonra şu an dinlenmedeyim" cevabını verdi.

    "Hep beraber kaldıracağız kupayı"
    "Şampiyonluk kupası benim hakkım" diye bir açıklamasının olmadığını söyleyen Dursun Özbek, "Şampiyonluk kupası Galatasaray'ın hakkıdır. Dolayısıyla öyle bir açıklamam olmadı. Tabi benim de emeğim var, benim kurduğum takım. Galatasaray'ın taraftarıyla, genel kurul üyesiyle ve camiasıyla hep beraber kaldıracağız şampiyonluk kupasını. Bugün de inşallah güzel bir netice alacağız. Kupayı hep beraber kaldıracağız" diye konuştu.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:23
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