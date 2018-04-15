Özbek: Kupayı hep beraber kaldıracağız
Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonluk kupası benim hakkım" diye bir açıklamasının olmadığını belirterek, “Tabi benim de emeğim var, benim kurduğum takım. Galatasaray’ın taraftarıyla, genel kurul üyesiyle ve camiasıyla hep beraber kaldıracağız şampiyonluk kupasını” dedi.
"Hep beraber kaldıracağız kupayı"
"Şampiyonluk kupası benim hakkım" diye bir açıklamasının olmadığını söyleyen Dursun Özbek, "Şampiyonluk kupası Galatasaray'ın hakkıdır. Dolayısıyla öyle bir açıklamam olmadı. Tabi benim de emeğim var, benim kurduğum takım. Galatasaray'ın taraftarıyla, genel kurul üyesiyle ve camiasıyla hep beraber kaldıracağız şampiyonluk kupasını. Bugün de inşallah güzel bir netice alacağız. Kupayı hep beraber kaldıracağız" diye konuştu.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:23
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Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Toplam 4
Yorum
meric benim diyecem allah bütün türkiyeye akil fikir versin. iyi bir gölcüyle gol atarsin. iyi bir defansla kupa kazanirsin.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 3
Yorum
nnn valbuena neden yedek.
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Sümer işbaşında
Toplam 1
Yorum
kenan Hocam bize öyle bir hoca lazımki, futbolla yatıp kalkan, düşünüp yeni sistemler üretebilecek biri olmalıki, Trabzonsporu taşıyabilsin.
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