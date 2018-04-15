Muslera: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık"

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendikleri maç sonrası, "Yeniden lider olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.



GS TV'ye konuşan Muslera'nın açıklamaları şöyle;

"Gençlerbirliği maçından 3 puanla dönseydik bugün çok farklı bir şey olabilirdi. Bugün olmazsa olmazımız 3 puandı. Oynadığı oyunla da tam anlamıyla bunu hak eden bir Galatasaray sahada vardı. Tekrardan lider olduğumuz için çok mutluyuz.

Mariano'nun attığı golün ardından çok mutlu oldum. O anda bir duygu patlaması oldu. Onunla aramda çok güzel bir dostluk var. Mariano'nun gol atması da beni ekstra mutlu etti.

Gençlerbirliği maçından sonra bizi havaalanında destekleyen, bizimle beraber olduğunu gösteren ve bizi hiçbir zaman bırakmayan taraftarımız var. Bugün de inanılmaz bir ortam yarattılar. O yüzden gol sevincini onlarla birlikte yaşamak istedim. Çünkü onları mutlu etmek istiyoruz, onlar için oynuyoruz. Umarım sezon sonunda onları daha da mutlu ederiz. Stadın kapasitesi daha büyük olsa daha da çok gelirler.



BELHANDA: "İLERLİYORUZ"

Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Younes Belhanda ise, taraftara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Faslı oyuncu, "İyi bir karşılaşma geçirdik. Şampiyonluk için önemli bir yapı taşıydı. Mariano'yu ve bize destek veren taraftarımızı tebrik ediyorum. İlerliyoruz" şeklinde konuştu.