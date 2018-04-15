Galatasaray - Başakşehir maçı nefes kesecek

Haftanın en kritik karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sezonun son haftalarına girilirken kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girişen iki takım liderliği almak için sahaya çıkacak. Sahadan galibiyetle ayrılan takım yoluna lider olarak devam edecek.

RÖVANŞI VERMEYECEK

Galatasaray geçen hafta Gençlerbirliği'ne yenilerek zirveden düşmüştü. Son 3 maçını kazanan turuncu-lacivertliler ise 57 puanlı Galatasaray'ın 2 puan önünde deplasman maçına çıkacak. Medipol Başakşehir, Galatasaray'a karşısında mağlup olmaması durumunda bu haftayı da lider kapatacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma, turuncu-lacivertli ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Cimbom hem liderliği hem de 5-1'lik hezimetin rövanşını almayı hedefliyor.



GALATASARAY'A TERS GELiYOR BAŞAKŞEHiR SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde 20. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 9'a 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Buna karşılık Cimbom, Başakşehir ile oynadığı son 5 karşılaşmada 4 kez mağlup oldu, sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilere karşı son galibiyetini 2015- 2016 sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0'lık skorla elde etti.

GOLCÜLERiN KAPIŞMASI

Galatasaray-Medipol Başakşehir arasında oynanacak mücadelede iki takımın yıldız golcüleri de karşı karşıya gelecek. Bu sezon kariyerinin zirvesinde olan Bafetimbi Gomis, ligde 27 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırdı. Turuncu-lacivertlilerin golcüsü Emmanuel Adebayor ise 25 müsabakada görev aldı ve 12 gol attı. Gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında büyük pay sahibi olan Gomis, son 6 maçta da 9 gol attı. Adeboyor ise oynadığı son 4 maçta gol atmayı başaramadı.



ADEBAYOR CİMBOM'A 6 GOL ATTI

Başakşehir'in başarılı ismi Emmanuel Adebayor, Galatasaray'a karşı ligde 2 kez mücadele etti. Yıldız golcü, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılara 6 gol atarak müthiş bir performansa imza attı.

GALATASARAY CEPHESi



4 oyuncu sınırda

Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz, Maicon Roque ve Sinan Gümüş bugün sarı kart görmeleri durumunda, ligin 30. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamayacak.



Evinde devleşiyor

Cimbom, TT. Stadı'nda yaptığı son 20 resmi maçta yenilgi görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 resmi maçtan 18 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde son 16 lig maçında 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



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Mossoro belirsiz

Medipol Başakşehir'de, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Galatasaray karşılaşmasında görev yapamayacak. Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.



3 futbolcu sınırda

Medipol Başakşehir'de, Galatasaray karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, bugün mücadelede kart görmeleri halinde, 30. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.



KAPALI GiŞE

En dolu sezonlarından birisini yaşayan Türk Telekom Stadı bugün yine tarihi anlara sahne olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar biletlere büyük ilgi gösterirken 50 bin kişinin maça gelmesi bekleniyor. Kulüpten alınan son bilgiye göre sadece VIP tribünlerde 300 kişilik yer kaldığı belirtiliyor.