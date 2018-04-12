Hasan Şaş'tan Ayhan Akman'a gönderme! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'tan 'a gönderme!

    <a href="/index/hasan-sas?id=3ad8b55b-1d44-4fc4-8cda-4fa2524b097e" class="" rel="tag">Hasan Şaş</a>'tan <a href="/index/ayhan-akman?id=fd9d0e63-acad-4e15-9ff3-56e74ceaa3c1" class="" rel="tag">Ayhan Akman</a>'a gönderme!

    'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten , Igor döneminde sarı-kırmızılı kulüpte aynı görevi yapan 'ın yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

    'da teknik direktör 'in yardımcılığını yapan , geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı takım hakkında açıklama yapan eski yardımcı antrenör 'a göndermede bulundu.

    Igor döneminde Hırvat çalıştırıcının yardımcılığını yapan , 'in göreve gelmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırmıştı.

    'ın 'ne 1-0 kaybedip liderliği 'e kaptırmasının ardından "Biz ayrıldığımızda 'in 1 puan gerisindeydik. 16 haftanın 14 haftasında liderdik. O yüzden neye göre başarılıyız ya da başarısızız onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diyen Ayhan Akman'a gösterdi.

    hesabından bir fotoğraf ve mesaj paylaşan , "Ben Galatasaray'ımın hem içindeyken hem de dışındayken iyi yerlerde olmasını isterim. Bu düşüncede olmayan kendini Galatasaraylı sanan aciz insanlar tarihe hesap verecektir. Şüpheniz olmasın.." ifadelerini kullandı.

    Tecrübeli ismin bu mesajı, Ayhan Akman'ın yaptığı açıklamalara yanıt olarak yorumlandı.


    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:13
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