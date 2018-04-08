Linnes için Molde kapıda – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    için kapıda

    <a href="/index/linnes?id=dffc81cb-0b97-4508-99fd-d44ff3a082d4" class="" rel="tag">Linnes</a> için <a href="/index/molde?id=96a7995c-f1eb-4809-ba43-52a08e802c44" class="" rel="tag">Molde</a> kapıda

    sürekli kaparken son olarak 'in eski takımı kulübün kapısını çaldı.

    sürekli kaparken son olarak 'in eski takımı kulübün kapısını çaldı. Sözleşmesinde yazan, "'in ilk 11 de yer aldığı her 20 resmi maç tamamlandığında ekstra 100 bin euro ödenecektir" maddesi gereği 200 bin euro istedi.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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