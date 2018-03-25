Her eve bir Gomis – Fotomaç – 25 Mart 2018
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HEPSİ
    25 Mart 2018, Pazar
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    Her eve bir

    Her eve bir <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>

    Fransız yıldızın ürünleri, storeların raflarını süsledi.

    'de attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Bafetimbi , taraftarının kalbini fethetti. Yönetim, kısa sürede taraftarın gözbebeği haline gelen Fransız oyuncunun, popülaritesini kullanmak için düğmeye bastı. Sarıkırmızılılar, oyuncak ' bebek' üretti ve GS Storelar'dan 129 TL'den satışa çıkardı. Attığı gollerle hem 'de hem de Avrupa'da adından söz ettiren Gomis'in bebekleri ne kadar satacağı merak konusu
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:13
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