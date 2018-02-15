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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    izni

    Sevgililer Günü izni
    Aslan'da teknik direktör , '' izni verdi. Sarı-kırmızılılarda futbolcular günü izin yaparak geçirdiler. , maçı hazırlıklarına bugünkü antrenman ile başlayacak.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:18
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