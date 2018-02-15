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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    ’nın kartı üzücü

    Belhanda’nın kartı üzücü

    , Faslı yıldızın haklı da olsa profesyonelce davranmadığını söyledi

    Cimbom'un yardımcı antrenörü , 'nın kırmızı kartını yorumladı. Şaş "Son 2 maçta çok yararlı oynadı. Haklı da olsa profesyonel çerçevede bunu yapmaması gerekiyordu. Yokluğunu hissedeceğiz. Formüller arıyoruz" dedi.

    Hasan Şaş, Ndiaye'nin kendi isteğiyle gittiğini kaydetti. Senegalli orta saha, devre arasında ekibi 'ye 16 milyon euro'ya satılmıştı.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:19
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