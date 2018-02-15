Belhanda’nın kartı üzücü

Cimbom'un yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Belhanda'nın kırmızı kartını yorumladı. Şaş "Son 2 maçta çok yararlı oynadı. Haklı da olsa profesyonel çerçevede bunu yapmaması gerekiyordu. Yokluğunu hissedeceğiz. Formüller arıyoruz" dedi.



Hasan Şaş, Ndiaye'nin kendi isteğiyle gittiğini kaydetti. Senegalli orta saha, devre arasında Premier Lig ekibi Stoke City'ye 16 milyon euro'ya satılmıştı.