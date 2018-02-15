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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Hakem isyanı ’de

    Hakem isyanı GS TV’de

    Verilmeyen penaltılar ve kolay çıkan kartlara karşı harekete geçildi. Resmi kanal videoları hazırlıyor

    Cimbom şampiyonluk yarışının kızışacağı haftalara girilirken hakemler konusunda atağa kalktı. F.Bahçe'nin Aykut Kocaman vasıtasıyla hakemleri ve TFF'yi baskı altına alma düşüncesi sonrası sarı-kırmızılılar da kolları sıvadı. Antalya maçında 2 net penaltılarının verilmediğini düşünen yönetim, kendilerine çıkan kolay kartların ve Vodafone Park'da aynı şekilde gösterilmediğini düşünüyor. GS TV'de hakem hatalarının derlendiği videolar hazırlanıyor.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:17
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