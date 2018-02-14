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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Eboue'nin görevi belli oldu

    Eboue'nin görevi belli oldu

    Kulübü, maddi olarak zor günler geçiren eski oyuncusu Eboue'ye sahip çıktı. Galatasaray'da görev almak için 'a gelen , sarı kırmızılıların altyapısında hem antrenörlük hem de Afrikalı futbolcuları izleme ekibinde scoutluk yapacak.

    Maddi ve manevi olarak zor günler geçiren , 'da görev almak için 'a geldi. Galatasaray yardımcı antrenörleri ile , zor günler Eboue'yi yemekte ağırladı. Eboue sarı kırmızılıların altyapısında hem antrenörlük hem de Afrikalı futbolcuları izleme ekibinde scoutluk yapacak.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:39
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