İtalyan kulübü G.Saray'ın stadını örnek alacak!

Milliyet'in haberine göre; milanlive internet sitesi David Han Li'nin Türk Telekom Stadı'nı incelediğini yazdı. Oldukça yaşlanan San Siro'nun ardından kendisine yeni bir stat yapma planları olduğu belirtilen Milan Kulübü'nde bu doğrultuda Galatasaray'ın stadının iyi bir referans olabileceği öğrenildi.

STADA HAYRAN KALDI

Çinli yöneticinin sarı-kırmızılıların stadına hayran kaldığı ve 2011'de inşaatı biten stadın projesinin Milanlı yöneticilerin beğenisini kazandığı ifade edilirken San Siro'yu Inter'le paylaşan Milan'ın Galatasaray'ın stadını bir model olarak düşünmesinin çok mümkün olduğu vurgulandı.



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