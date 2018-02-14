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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    İtalyan kulübü G.Saray'ın stadını örnek alacak!

    İtalyan kulübü G.Saray'ın stadını örnek alacak!

    Milanlı yönetici 'nin İstanbul'a gelişiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı: İtalyan kulübü, 'ın stadını örnek alacak.

    Milliyet'in haberine göre; milanlive internet sitesi 'nin Stadı'nı incelediğini yazdı. Oldukça yaşlanan 'nun ardından kendisine yeni bir stat yapma planları olduğu belirtilen Milan Kulübü'nde bu doğrultuda 'ın stadının iyi bir referans olabileceği öğrenildi.

    STADA HAYRAN KALDI
    Çinli yöneticinin sarı-kırmızılıların stadına hayran kaldığı ve 2011'de inşaatı biten stadın projesinin Milanlı yöneticilerin beğenisini kazandığı ifade edilirken San Siro'yu Inter'le paylaşan Milan'ın Galatasaray'ın stadını bir model olarak düşünmesinin çok mümkün olduğu vurgulandı.

    Galatasaray maçında sürpriz Milanlı

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:49
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