İtalyan kulübü G.Saray'ın stadını örnek alacak!
Milanlı yönetici David Han Li'nin İstanbul'a gelişiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı: İtalyan kulübü, Galatasaray'ın stadını örnek alacak.
Milliyet'in haberine göre; milanlive internet sitesi David Han Li'nin Türk Telekom Stadı'nı incelediğini yazdı. Oldukça yaşlanan San Siro'nun ardından kendisine yeni bir stat yapma planları olduğu belirtilen Milan Kulübü'nde bu doğrultuda Galatasaray'ın stadının iyi bir referans olabileceği öğrenildi.
STADA HAYRAN KALDI
Çinli yöneticinin sarı-kırmızılıların stadına hayran kaldığı ve 2011'de inşaatı biten stadın projesinin Milanlı yöneticilerin beğenisini kazandığı ifade edilirken San Siro'yu Inter'le paylaşan Milan'ın Galatasaray'ın stadını bir model olarak düşünmesinin çok mümkün olduğu vurgulandı.
Galatasaray maçında sürpriz Milanlı
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:49
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İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 2
Yorum
HAKAN DEDIGI GIBI OLURSA VE SUKRU SARACOGLUNDA DA BERABERE KALINIRSA GS KESIN SAMPIYON OLUR EVET DOGRU. BASAKSEHIR HAVALANMIS BI H
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"Aziz Yıldırım, Koç'un yanında yer almalı"
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fb40 büyük başkan ağzından bal akıyor inşallah aziz başkan ali koçu çağırır ben başkanlığı bırakıyorum der benim adayım sen derse büyük başkan o
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‘O ruh geri döndü’
Toplam 12
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beşiktaş başakşehirin eksikleri takıma çok yansıyor...fenerbahçenin eksikleri takımı çok etkilemiyor
İtalyan kulübü G.Saray'ın stadını örnek alacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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