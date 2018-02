Başkan Cengiz: Eski başkanın borcunu ödeyeceğiz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Şubat ayı divan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, Ndiaye transferinden eski başkan Özbek'in alacaklarına dair önemli demeçler verdi. Başkan Cengiz, Dursun Özbek'in ayrılırken bir takım düzenlemeler yaptığını Divan Kurulu'nda tek tek açıkladı.

Cengiz'in açıklamaları şöyle;

"Göreve geldiğimizde 5 kuruş para yoktu. Bize böyle bir kulüp teslim edildi. Biz bunu biliyorduk. Ama bu kadar ummuyorduk. Biz sızlanmayı, ağlamayı sevmeyen insanlarız. Benim de Galatasaray'ın karakteri de bu. Biz hızla çalıştık ve borçları kapattık. Aynı gün, borçsuzluk kağıdı aldık ve Nagatomo'nun transferini gerçekleştirdik. Ndiaye'yi biz göndermedik. Teknik direktörümüz de istemedi. Menajeri zorladı götürdü. Ndiaye'yi sattınız, parasını aldınız ve harcıyorsunuz dediler. Manavdan karpuz almıyorsunuz. Zaten parasının tamamını alamadık. Bir takım dinamikleri harekete geçirdik. Taraftar, Galatasaray'a kıyam yaptı. Store'lara koşun dedik, kıvılcım alev topuna dönüştü. Bu aksiyon, dünya trendine girdi ve 24 saat kaldı. On binlerce insan mağazalara gittik. 2 günde 10 katı satış sağladık. Bunu taraftar sağladı."



"Transfer için önümüze 3 engel çıktı! 19 milyon TL vergi borcumuz vardı. Ödememiz gerekiyordu çünkü transfer yapmamız gerekiyordu. İki oyuncumuza ödeme yapmamız gerekiyordu çünkü transfer yasağımız vardı."



"60 MİLYON TL'YE YAKIN ÖDEME YAPTIK"

"Biz görevi aldığımız anda birçok sorunla boğuştuk. Transfer döneminin son günleriydi. İş günü olarak sadece önümüzde 4 gün vardı. Biz, 60 milyon TL'ye yakın ödeme yaptık. Enkaz edebiyatı yapmıyorum. Ama bunlar gerçek. Futbolcu transfer etmek istediğimizde problemlerle karşılaştık. Vergi ve sigorta borcumuz vardı. Borçsuzluk kağıdı aldık. İki futbolcumuzdan gelen transfer yasağı vardı. Her ikisine 22 milyon TL para ödedik. Bunu kasa kolaylığı açısından sağladık."



"Ndiaye'nin parasıyla borçları ödediğimiz söylendi. Manavda karpuz satmıyoruz arkadaşlar. Ndiaye'nin parasını tamamen almadık daha"



"DÜNYADA GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY"

"Taraftarın bu aksiyonu, ne Türk spor tarihinde ne de dünyada görülmemiş bir olay. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 5,5 milyon TL'ye yakın satış yapıldı. Stoklarımızın neredeyse yüzde 30'unu eritti. Taraftarlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz göreve geldiğimizde 71 loca satılmamıştı. 15 iş gününde 18 adet loca sattık, kombine sattık. Küsen, maça gelmeyen taraftarlar gelmeye başladı. Galatasaray'a küsülmez. Elini ayağını çeken taraftarımız da Galatasaray'a sahip çıktı. 8 milyon 600 bin TL civarında bir satışı realize ettiler. Tek tek stada geliyorlar ve bakıyorlar. Taraftarlarımız gücünü gösterdi.



"EMLAK KONUT BİZİ ANLAMAMIŞ"

"Emlak Konut ile gelir gelmez görüşme yaptım. Bizi tam anlamamışlar. Biz burada kazancı maksimize etmemiz gerek. 500 milyon TL yeterli değil. İnşaat sektörü durağan durumda. Ama böyle gitmeyecek. Ayrıca Galatasaraylıların potansiyeli var. Riva ve Florya'da yapılacak konutları en yüksek fiyatlardan satmak durumundayız. Kazancımızın artması kulübün kazancının artması demek. Florya'da Emlak Konut imar düzenlemesi yapmak durumunda. Görüşmeler sürüyor. İnşaat alanını arttırma konusunda çabalarımız var. Uğraşıyoruz. Umarım oradan da geliri, en maksimum hale getiririz."



"ŞU AN BORCUMUZ 183 MİLYON DOLAR"

"Konsolide durumumuza da değinmek gerek. Biz 60 milyon öderken banka kredisi kullanmadık. Önümüzde çok ciddi, aşılması gereken mali sorunlar var. Transferden doğan sorunlar var. Tamamını aşacağız. Aşamazsak bunları size ifade edeceğiz, anlatacağız. 508 milyon TL, Emlak Bank'tan kırdırıldı. Buradan gelen gelir geldiği gibi gitti. Bizim finansal borcumuz 213 milyon dolar. Hesaplara para girdiğinde ise 126 milyon dolara iniyor. Bu para girdikten sonra, fiili banka borcumuz 183 milyon dolar. 213 milyon dolardan indiğimizde bizim borcumuz bugün sayın başkanın söylediği gibi, banka ve kredi borçlarımıza yatırılmamış. Şu anda bizim borcumuz 183 milyon dolar. 94 milyon dolar hariç. Biz buradan sadece 30 milyon dolarlık bir fark elde etmiş durumdayız. Bunu da iletmiş olayım."



"ESKİ BAŞKANIN BORCUNU ÖDEYECEĞİZ"

"Eski başkanımız da burada. Eski başkanların buralara gelmeme durumu vardı. Dursun Özbek ayrıldığında bir düzenlemeler yapılmış. 3 tane senet almış. Murat Akay ve Ali Yüce'ye de teşekkür ediyorum. Onların da alacağı var. Dursun Bey ile devir teslimde konuştum. Alacağını almasında hiçbir beis yok. Bunu mutlaka ödememiz gerek. Bu senetlerin dışında sevgili başkanımız, serbest olan 4 milyon küsur hissenin bölümünü bir yatırım bankası aracılığıyla rehin yapmış. Buradaki rehin işleminde 9 bin TL'lik harcı kulüp ödemiş. Rehin eden kişinin kendisinin ödemesi gerekir. Sayın Başkan, üçüncü bir garanti yapmış kendisine. Alacağına sigorta anlamında. Emlak Konut'tan ileride doğması muhtemel alacaklara 19 milyon avroluk temlik koymuş. Senet, rehin, temlik."



"GENEL KURUL BAŞKANA BAĞIŞLAYABİLİR"

"Kendi denetçileriyle görüşsün. Bizim borcumuz 86 milyon TL görünüyor. Biz böyle görüyoruz. Küsurat olabilir. Bir araya gelsinler, görüşsünler. Başka bir sorun daha var. Bugünkü kur itibarıyla başkanımız bize borçlu görünüyor. Sporcu cezalarından kaynaklanan bir borç. Biz anonim bir şirketiz. Kulüp olarak borsaya bağlıyız. Çok sağlıklı bir denetleyici kuruluşumuz var. Kendisi bunu nasıl çözer bilmiyorum. Bu 28 milyon TL'yi ödemeye yetkili olamam. Genel Kurul, başkana bağışlıyoruz derse bir şey diyemem. Bu 26 milyonu 86 milyondan düşmek durumundayım. Sosyal medyada çok şey söyleniyor. Ben bundan mutlu değilim. Özbek'e hakaret edilmesinden hiç mutlu olmam. İnsani değerler bunu gerektirir."



"G.SARAY SATILIRSA G.SARAY'I BIRAKIRIM"

"Galatasaray'a zarar vermek istemiyorum. İnsanı hayvandan ayıran edeptir. Edepsiz yayınlar oluyor. Milan başkanı geliyor, bizden rica ediyor. Bir insanı parayla ölçüyorsanız siz satılık insansınızdır. Milan başkanı geldi. Biz ona loca ayırıyoruz. Bir de ben hoş geldin diyorum. Medyada kulübü Çinlilere satıyor deniyor. Tek bir televizyon yayınına çıktım. TRT'ye çıktım. Orada son sözcük neydi? Yabancılara satar mısınız dediler? Galatasaray satılırsa ben Galatasaray'ı bırakırım dedim. Ben, forma alın, bilet alın, sahip çıkın dedi. Rakibimiz tahvil çıkardı. Biz onu aşmalıyız. Galatasaray'daki potansiyel, maddi güç bütün herkesi ezer geçer."