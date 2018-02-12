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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    maçında sürpiz Milan'lı

    Galatasaray maçında sürpiz Milan'lı

    İtalyan devi Milan'ın CEO'su , - maçını Stadyumu'nda takip etti.

    'in 21. haftasında ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın, İstanbul'da Antalyaspor ile oynadığı maçta sürpriz bir ziyaretçi vardı.

    İtalyan ekibi Milan'ın CEO'su Galatasaray - Antalyaspor maçını statta izledi. Çinli bir grubun satın aldığı Milan'da yöneticilik yapan David Han Li, müsbakayı Galatasaray Başkanı ile birlikte takip ettiği bildirildi.

    Milan'ın sahibi 'un yardımcısı olan David Han Li'nin Türkiye'ye gelişi çeşitli söylentilerin ortaya atılmasına neden oldu. Li Yonghong'un Türkiye'de yatırım yapabileceği ya da futbolcuğu izlemeye geldiği öne sürüldü.

    Sarı-kırmızılı yönetim, Çinli işadamına Antalyaspor mücadelesini takip edebilmesi için 2041 numaralı locayı tahsis etti.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:38
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