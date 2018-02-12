Galatasaray maçında sürpiz Milan'lı
İtalyan devi Milan'ın CEO'su David Han Li, Galatasaray - Antalyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etti.
İtalyan ekibi Milan'ın CEO'su David Han Li Galatasaray - Antalyaspor maçını statta izledi. Çinli bir grubun satın aldığı Milan'da yöneticilik yapan David Han Li, müsbakayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte takip ettiği bildirildi.
Milan'ın sahibi Li Yonghong'un yardımcısı olan David Han Li'nin Türkiye'ye gelişi çeşitli söylentilerin ortaya atılmasına neden oldu. Li Yonghong'un Türkiye'de yatırım yapabileceği ya da futbolcuğu izlemeye geldiği öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı yönetim, Çinli işadamına Antalyaspor mücadelesini takip edebilmesi için 2041 numaralı locayı tahsis etti.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:38
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Hep ‘beraber’ nereye kadar?
Toplam 7
Yorum
fatih neymiş efendim rıza efendi adam mış. önce T.D. olsun sonra efendi olsun
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 2
Yorum
fatih sanki burak varken kazanabiliyorduk, kaç maçtır ya berabere kalıyoruz yada yeniliyoruz.
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Rodallega'dan transfer itirafı
Toplam 6
Yorum
fatih rıza taktik ve futbolcuların özelliklerini bilmediği sürece bu takımdan birşey olmaz, vizyon sahibi bir hoca lazım
Galatasaray maçında sürpiz Milan'lı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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