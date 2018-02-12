"Terim Galatasaray için önemli isim"
Galatasaray'a deplasmanında 3-0 mağlup olan Antalyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada iyi oynamadıklarını belirtti ve ligde kalmak için kalan maçları tek tek kazanmak istediklerini söyledi.
Ligde kalmak için puan hesabı yapmadığını da söyleyen Hamza Hamzaoğlu, "Ligde kalmamız için maçları tek tek kazanmamız gerekiyor. Alabildiğimiz kadar puan alıp, sezon sonunda sıralamadaki yerimize bakacağız. Birkaç hafta içinde çok daha iyi bir Antalyaspor izleyeceğiz" diye konuştu.
"Fatih Terim, Galatasaray için çok önemli bir isim"
Fatih Terim ve Tudor döneminin kıyaslanması hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Hamza Hamzaoğlu, "Bu konuda değerlendirmeyi yapmasam daha iyi olur. Bu saatten sonra bu değerlendirmenin anlamı yok. Ama Fatih Hoca, Galatasaray için çok önemli bir insan. Galatasaray deyince akla ilk gelen isim Fatih Terim. Başarılar diliyorum kendisine. Tudor'la ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Elinden geleni kısmen yapabildi, kısmen yapamadı" dedi.
40. dakikada 2 oyuncu değiştirmesiyle ilgili olarak da konuşan Hamzaoğlu, "Yanlış ilk 11'le çıktığımızı düşünmüyorum. Maçı biraz daha ileriye taşıyabilseydik daha farklı olabilirdi. Arka arkaya toplar kaptırarak goller yedik. Galatasaray gibi bir takıma karşı böyle yakalanırsanız affetmiyorlar. Çok iyi oyuncuları var, bu gerçek. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:11
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Hep ‘beraber’ nereye kadar?
Toplam 7
Yorum
fatih neymiş efendim rıza efendi adam mış. önce T.D. olsun sonra efendi olsun
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 2
Yorum
fatih sanki burak varken kazanabiliyorduk, kaç maçtır ya berabere kalıyoruz yada yeniliyoruz.
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Rodallega'dan transfer itirafı
Toplam 6
Yorum
fatih rıza taktik ve futbolcuların özelliklerini bilmediği sürece bu takımdan birşey olmaz, vizyon sahibi bir hoca lazım
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