CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , Burak’ı yakaladı!

    Gomis, Burak’ı yakaladı!
    'ın yıldız golcüsü Bafetimbi , karşısında attığı iki golle ligde bu sezonki 17. golünü kaydetti. Gomis, böylece 17 golle gol krallığı yarışında zirvede olan 'un yıldız ismi 'ı yakaladı.

    Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, takımı sırtlamaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, 'in 21. haftasında Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor maçını da boş geçmedi. Gomis, 14. dakikada Rodrigues'in şutunda defanstan seken topu önünde buldu ve sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fransız futbolcu, 20. dakikada da hızla gelen Rodrigues'in verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşup yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlığı maçta ikinci kez ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, bu golleriyle bu sezon ligdeki 17., toplamdaki 20. golünü kaydetti.

    Gomis, ligin ilk yarısındaki , , ve maçlarında da iki gol atma başarısı göstermişti.
    Fransız futbolcu, attığı iki golle, gol yarışında 17 golle zirvede olan Trabzonspor'un yıldız ismi Burak Yılmaz'ı yakaladı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gomis, Burak’ı yakaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN