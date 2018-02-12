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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    , evindeki yenilmezliğini 17’ye çıkardı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, evindeki yenilmezliğini 17’ye çıkardı

    , galibiyeti ile ligde Stadyumu’ndaki yenilmez serisini 17’ye yükseltti.

    'ın Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 'in 21. haftasında evinde 'u 3-0 ile geçti. Aslan, bu müsabaka ile Türk 'ndaki yenilmezliğini 17 maça çıkardı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 15 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.

    , ligde evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında 'ya karşı 3-1'lik skorla aldı.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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