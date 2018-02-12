Galatasaray, evindeki yenilmezliğini 17’ye çıkardı
Galatasaray, Antalyaspor galibiyeti ile ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmez serisini 17’ye yükseltti.
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Antalyaspor'u 3-0 ile geçti. Aslan, bu müsabaka ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 17 maça çıkardı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 15 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.
Galatasaray, ligde evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla aldı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:13
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Hep ‘beraber’ nereye kadar?
Toplam 7
Yorum
fatih neymiş efendim rıza efendi adam mış. önce T.D. olsun sonra efendi olsun
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 2
Yorum
fatih sanki burak varken kazanabiliyorduk, kaç maçtır ya berabere kalıyoruz yada yeniliyoruz.
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Rodallega'dan transfer itirafı
Toplam 6
Yorum
fatih rıza taktik ve futbolcuların özelliklerini bilmediği sürece bu takımdan birşey olmaz, vizyon sahibi bir hoca lazım
Galatasaray, evindeki yenilmezliğini 17’ye çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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