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    13 Şubat 2018, Salı
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    Carrasso rahattı

    Carrasso rahattı
    Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Cedric Carrasso, dün ikinci kez 'ın kalesini korudu. Daha önce 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor'a karşı sahaya çıkan Carrasso, Muslera'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle karşılaşmasında kaleyi korudu. Tribünlerden alkış alan Fransız eldivene dün akşam fazla iş düşmedi.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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